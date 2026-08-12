Pezeşkiyan: İran, Pakistan’la ilişkileri her alanda daha da geliştirmeye hazır

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün akşam (Salı) Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakavi ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki derin tarihi, kültürel ve halklar arası bağlara dikkat çekti.

Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı ve diğer yetkililerin iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, ilişkilerin geliştirilmesi ve İran İslam Cumhuriyeti ile bağların ilerletilmesine yönelik ilgi ve çabalarının Tahran için büyük önem taşıdığını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı, ikili iş birliğinin seviyesini yükseltmek için mevcut geniş potansiyellerden yararlanılması gerektiğini belirterek, İran’ın Pakistan’la ilişkilerini iki ülkenin ortak ilgi alanlarının tamamında daha da derinleştirmeye ve ortak iş birliğinin geliştirilmesi için gerekli zemini oluşturmaya hazır olduğunu söyledi.

İran-Pakistan ilişkilerinin bölgesel ilişkiler çerçevesindeki önemine değinen Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki etkileşimlerin güçlendirilmesi ve ekonomik, ticari, kültürel ve güvenlik alanlarındaki mevcut kapasitenin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, “İkili ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin derinleştirilmesi, iki halkın karşılıklı çıkarlarının güvence altına alınmasına ve bölgede istikrar ile güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlayabilir” dedi.

Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakavi de Pezeşkiyan ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran’a gerçekleştirdiği ziyaretin amacının, İran İçişleri Bakanı'nın Pakistan’a gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında varılan anlaşma ve mutabakatların takip edilmesi olduğunu belirtti.

Nakavi, iki ülke arasındaki köklü ve güçlü bağlara dikkat çekerek, “İran ve Pakistan arasındaki ilişkiler güçlü ve kopmazdır. İslamabad, İran ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesini ciddi bir kararlılıkla sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Pakistanlı Bakan ayrıca iki ülke arasında varılan anlaşma ve mutabakatların takip edilerek hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Nakavi, Tahran ziyaretinin iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi ve ikili anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması amacı taşıdığını belirtti.