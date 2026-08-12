İran İçişleri Bakanı: Pakistan’la ekonomik anlaşmalar hayata geçirilecek, sınır ticareti artacak

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakavi ile gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mumini, “Bugün iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarına ilişkin oldukça iyi görüşmeler gerçekleştirildi. Neyse ki son birkaç hafta içerisinde Pakistan’la yapılan anlaşmalar kapsamında alınan bazı kararlar hayata geçirildi” dedi.

İran ile Pakistan arasındaki sınır ticaretinin artışına dikkat çeken Mumini, iki ülke sınırları arasında yük taşıyan araç ve kamyonların sayısında da son dönemde önemli bir artış yaşandığını belirtti.

Mumini, “Bu dönemde anlaşmalarımızın hayata geçirileceğinden eminiz. İki hükümet arasındaki iyi siyasi ilişkilerin yanı sıra, ekonomik alandaki anlaşmaların da mutlaka uygulanacağına ve karşılıklı ticaretin artacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakavi de bir günlük İran ziyareti kapsamında ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların takip edilmesinin yanı sıra, İran Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleştirdiğini ve Pakistan Başbakanı ile Genelkurmay Başkanı’nın mesajlarını ilettiğini söyledi.