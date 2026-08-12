Pakistan: Washington ile Tahran arasındaki arabuluculuk süreci hâlâ açık

El Cezire’nin haberine göre Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Washington ile Tahran arasındaki arabuluculuk sürecinin kapanmadığını ve hâlâ açık olduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca, mutabakat zaptında belirtilen 60 günlük sürenin uzatılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, bugün İslamabad’da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Pakistan’ın bölgedeki tüm kardeş ülkelerle ve aralarında İslamabad mutabakatının taraflarının da bulunduğu ülkelerle temas halinde olduğunu söyledi.

Andrabi, “Çabalarımız gerilimi azaltmaya ve tarafları yeniden müzakere masasına döndürmeye odaklanmış durumda” dedi.

Pakistan’ın aynı zamanda “yıkıcı unsurların” doğrudan ve dolaylı girişimlerine karşı dikkatli olduğunu belirten sözcü, mevcut koşullarda krizin barışçıl yollarla çözülmesinin önünü açmaya çalıştıklarını ifade etti.

Andrabi, Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakavi’nin önceki gün Tahran’a gerçekleştirdiği ziyarete ve İran’ın üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmelere de değindi. Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve güvenlik alanındaki etkileşimin güçlendirilmesine yönelik ikili istişarelerin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Sözcü, “Nakavi’nin ziyareti, bölgede kalıcı barış ve istikrara katkıda bulunma yolunda bizim için yeni bir fırsat oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Andrabi, Nakavi’nin Tahran’da İranlı yetkililere ilettiği mesajın içeriği hakkında yorum yapmaktan kaçındı. “Bu tür konularda spekülasyon yapmıyoruz. Ancak bu tür mesajların doğal olarak bölgesel barışla ilgili olduğundan eminim” dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Nakavi’nin ziyaretinin ikili ilişkiler çerçevesinde de değerlendirildiğini ve Pakistanlı Bakanın İranlı taraflarla yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

İslamabad-2 görüşmeleri için henüz tarih yok

Andrabi, Pakistan ile İran arasında yapılması planlanan bir sonraki görüşme için henüz belirlenmiş bir tarih bulunmadığını açıkladı.

Pakistan’ın, İran Meclis Başkanı ve İran Dışişleri Bakanı’na resmi davetler gönderdiğini belirten sözcü, “İslamabad-2 olarak adlandırılan görüşmelerin gerçekleştirilmesi, müzakerelerin taraflarının vereceği karara bağlıdır” dedi.

Andrabi, arabuluculuk sürecine ilişkin iyimser olduklarını ve iyimser kalmaları gerektiğini vurgulayarak, bunun arabuluculuk sürecine umut kazandırılması, tarafların barışa yönlendirilmesi ve anlaşmazlıkların ele alınması açısından temel yollardan biri olduğunu söyledi.

Pakistan-Suudi Arabistan-Türkiye savunma anlaşması

Pakistan’ın Suudi Arabistan ve Türkiye ile yaptığı ortak anlaşmaya ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Andrabi, Pakistan Dışişleri Bakanı’nın bölgedeki mevkidaşlarıyla, aralarında İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının da bulunduğu isimlerle önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Sözcü, söz konusu ortak anlaşmanın niteliğinin savunma amaçlı olduğunu vurguladı.

Yemen ve Kızıldeniz açıklaması

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yemen’deki gelişmeler ve Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan, Pakistan’ın da katıldığı “deniz koalisyonu” hakkındaki soruya da yanıt verdi.

Andrabi, Babülmendep’te yaşanan son gelişmelerin ve son Kızıldeniz saldırısında üç Pakistan vatandaşının hayatını kaybetmesinin, İslamabad’ın bu olayların takip edilmesi konusunda daha ciddi adımlar atmasını gerektirdiğini söyledi.

Pakistan’ın bu konuda Suudi Arabistan’la temas halinde olduğunu belirten sözcü, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Andrabi ayrıca Bahreyn Dışişleri Bakanı’nın Pakistan’a yakında bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.