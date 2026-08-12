Pezeşkiyan, Japonya Başbakanı Takaichi ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün çarşamba günü öğleden önce Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan, Japonya’nın savaşın sona erdirilmesi yönündeki olumlu yaklaşımından dolayı teşekkür ederek, İran’ın hiçbir şekilde bölgede istikrarsızlık peşinde olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı, İslam Devrimi Lideri’nin suikast sonucu öldürülmesi, aralarında Minab’daki öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi ve sivil altyapının tahrip edilmesiyle bölgedeki barış ve istikrarın bozulduğunu savundu.

Pezeşkiyan, İran’ın hiçbir şekilde uluslararası hukukun dışına çıkmadığını ve komşularıyla ilişkilerini geliştirmek için her zaman çaba gösterdiğini belirtti.

Japonya’nın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerinin sonuç vermesini umduğunu ifade eden Pezeşkiyan, bu çabaların bölgede saldırgan güçlerin savaş ve çatışmayı körüklemesinin önüne geçmesini temenni etti.

Japonya Başbakanı Takaichi de görüşmede, Tokyo’nun savaşın sona erdirilmesi için diplomatik yöntemleri desteklediğini vurguladı ve bu yaklaşımın İran’ın ve bölgenin uzun vadeli çıkarları doğrultusunda olduğunu söyledi.

Takaichi, İran ile Umman arasındaki Hürmüz Boğazı’na ilişkin müzakerelerde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, görüşmelerin başarıyla tamamlanması ve Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin mümkün olan en kısa sürede yeniden açılması yönündeki umudunu dile getirdi.

Japonya Başbakanı ayrıca Pezeşkiyan’dan, Babülmendep’te gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek amacıyla İran’ın nüfuzunu kullanmasını istedi.

Telefon görüşmesinde taraflar, diyaloğu sürdürme ve iki halk arasındaki tarihi ilişkileri geliştirme iradelerini bir kez daha vurguladı.