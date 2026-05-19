ABD’de İslam merkezine silahlı saldırı: 5 Ölü

ABD’nin San Diego kentindeki bir İslam merkezine yönelik silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü açıklandı.

NBC News’un aktardığına göre, silahlı bir kişinin merkeze girmesi üzerine güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi ve tehdidin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

ABD’li güvenlik yetkilileri, saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen iki kişinin öldüğünü bildirdi.

Saldırıda en az bir kişinin vurularak öldüğünü açıkladı.

San Diego Polis Şefi daha sonra yaptığı açıklamada toplam can kaybının, iki saldırgan dahil 5’e yükseldiğini duyurdu.

Polis, saldırının “nefret saikiyle” gerçekleştirildiğini değerlendirirken, saldırganların 17 ve 19 yaşlarında olduğunu ve olayın ardından intihar etmiş olabileceklerini açıkladı.