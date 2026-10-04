Düşmanın İran’a yönelik olası kara saldırısına karşılık verilecek

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Koordinasyon Yardımcısı Tuğgeneral İrec Mescedi, Direniş Cephesi’nin kapasitesine ilişkin yaptığı açıklamada, Direniş Cephesi’nin bugün uluslararası ve bölgesel alanda güçlü bir aktör ve önemli bir güç unsuru haline geldiğini söyledi.

Tuğgeneral Mescedi, savaşın yoğunluğu ve bazı komutanların hayatını kaybetmesinin Direniş Cephesi’ni zayıflatmayacağını belirterek, “Direniş hareketi de İran gibi güçlü, gelişen ve büyüyen bir yapıdır. İran İslam Cumhuriyeti bugün geçmiş on yıllara kıyasla daha güçlüdür; Direniş hareketi için de durum aynıdır.” dedi.

Kudüs Gücü Koordinasyon Yardımcısı, savaşlarda ilerleme ve geri çekilmelerin yaşanmasının ve bazı kişilerin hayatını kaybetmesinin savaşın doğası gereği olduğunu ifade etti. Tuğgeneral Mescedi, “Ancak bölgedeki İslami Direniş hareketi bugün güçlü bir unsurdur. Ne emperyalizm ne de Siyonizm bu hareketi zayıflatabilir.” diye konuştu.

Tuğgeneral Mescedi ayrıca, düşmanın İran’a yönelik kara saldırısı düzenleme tehdidine ve Kudüs Gücü’nün buna karşı hazırlığına değinerek, “Amerikalılar herhangi bir adım atmaya kalkarsa, İran ve Direniş Cephesi güçlü bir şekilde savaşa dahil olacaktır ve düşman kesinlikle yenilecektir.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Mescedi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nedenle, biraz olsun akılları varsa böyle bir aptalca girişimde bulunmayacaklardır.”