ABD, İran’ı teslim olmaya zorlayabileceğini düşündü ancak hesapları bozuldu

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Perşembe akşamı Tahran’da, direniş cephesinin şehit komutanlarının ikinci ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “Nasr-ı Karib” töreninde yaptığı konuşmada, Devrim Lideri’nin şehit edilmesine rağmen Allah’ın İran halkına aynı şanlı yolu sürdürecek bir lider bahşettiğini söyledi.

Tuğgeneral Kaani, düşmana karşı elde edilen askeri başarılar ve İran halkının sahadaki geniş katılımıyla birlikte, direnişin anlamı ve yönteminde yeni bir dönemin şekillendiğini ifade etti.

Tuğgeneral Kaani, “Savunma, bağımsızlık ve onur kuşağını Afganistan’dan Yemen’e, İran’dan Gazze ve Lübnan’a kadar tüm İslam dünyasında güçlendirmeliyiz.” dedi.

Tuğgeneral Kaani, Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyuddin gibi şehitlerin kanı sayesinde İslam ülkelerinin halkları arasındaki birliğin güçlendiğini ve bölücü akımların her zamankinden daha fazla yenilgiye uğradığını savundu.

Direniş cephesinin farklı unsurları arasında bugün bir birlik olduğunu belirten Kaani, cephenin her bir bölümünün planlı ve hesaplı adımlarla düşmanı şaşırttığını söyledi.

Tuğgeneral Kaani, “Amerikalılar İran’ı dört gün veya en fazla iki hafta içinde teslim olmaya zorlayabileceklerini düşünüyorlardı. Ancak hesaplarından tamamen farklı koşullarla karşı karşıya kaldılar.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Kaani, Hizbullah’ın en zorlu savaşlarından birinde kahramanca mücadele ettiğini ve İsrail’in bugüne kadar kendi tarihi boyunca böylesine büyük kayıplar vermediğini ileri sürdü.

Hizbullah’ın ortadan kaldırıldığı ve artık direniş kapasitesinin kalmadığı yönünde propaganda yapıldığını belirten Tuğgeneral Kaani, “Hizbullah savaşçıları, savaşın başlamasından ve büyük liderimizin şehadetinden iki gün sonra sahaya çıktı ve bugüne kadar öyle bir mücadele verdiler ki dünyanın dört bir yanında dostu da düşmanı da şaşkına çevirdiler.” dedi.

Tuğgeneral Kaani, söz konusu savaş döneminin Hizbullah’ın kuruluşundan bu yana yaşadığı en zorlu savaşlardan biri olduğunu belirterek, Hizbullah’ın buna rağmen kahramanca mücadele ettiğini söyledi. Şeyh Naim Kasım’ın “Aşura ve Kerbela ruhuyla savaştık” sözlerinin durumu doğru şekilde ifade ettiğini belirtti.

Tuğgeneral Kaani ayrıca, “Açıkça söylüyorum ki İsrail hiçbir dönemde bu savaşta verdiği kadar kayıp vermedi ancak kayıplarının sayısını gizliyor.” iddiasında bulundu.

Seyyid Hasan Nasrallah ve komutanların şehit edilmesine rağmen Hizbullah’ın yeni neslinin sahada mücadele ettiğini belirten Tuğgeneral Kaani, bu süre içerisinde direniş savaşçıları tarafından yaklaşık 373 tank ve zırhlı personel taşıyıcısının hedef alındığını söyledi.