Tuğgeneral Kaani: Filistin davası her zamankinden daha canlı durumda

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, işgal altındaki Filistin’deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Filistin davası, denizden nehre kadar, bugün her zamankinden daha canlı, dinamik ve ulaşılabilir durumda. Bu, düşmanları çaresiz bırakan bir gerçektir.” dedi.

Tuğgeneral Kaani, Siyonistlerin Batı Şeria ve Gazze’de yerleşim faaliyetlerini genişleterek ve suçlarını artırarak derinleşen iç krizlerinden kaçmaya çalıştığını belirtti.

Bu adımların, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşadığı stratejik ve sahadaki yenilgileri gizleyemeyeceğini ifade eden Tuğgeneral Kaani, söz konusu gelişmelerin İsrail rejiminin işgal altındaki topraklarda askeri, güvenlik, siyasi ve sosyal alanlarda yaşadığı kapsamlı çıkmazı ve pasifliğini gösterdiğini söyledi.

Kudüs Gücü Komutanı, “Filistin, ilahi vaade ve halk direnişine dayanarak hakikatin batıla karşı tam zaferi gerçekleşene kadar varlığını sürdürecek, canlı, kalıcı ve değişmez bir davadır. Hiçbir komplo ve suç, bu yanan ateşi söndüremez.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Kaani sözlerinin sonunda, “Direniş Ekseni tam bir teyakkuz halinde sahadaki denklemleri izliyor. Düşmanın her türlü maceracılığına ezici karşılık zamanı geldiğinde verilecektir.” dedi.