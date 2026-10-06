Fransa’nın nükleer uçak gemisi Charles de Gaulle’de yangın çıktı

Akdeniz Denizcilik Valiliğinin açıklamasına göre, Var ilindeki Toulon kentinin deniz üssünde yıl sonuna kadar teknik bakım çalışmalarından geçen “Charles de Gaulle” uçak gemisinde pazartesi günü yangın çıktı.

France Info kanalının aktardığına göre valilik, “Olayda herhangi bir yaralanma olmadı ve geminin nükleer tesislerinde herhangi bir etkilenme kaydedilmedi” açıklamasını yaptı.

Yangın alarmı, yerel saatle 11.30’dan kısa süre önce, içinde uçak bulunmayan uçak hangarının yakınındaki, alanı 10 metrekareyi aşmayan bir teknik odada çaldı.

Denizcilik Valiliğine göre, “Denizciler yangına müdahale etmek üzere derhal harekete geçti.” Ardından Toulon Deniz Üssüne bağlı deniz itfaiyesi ekipleri de müdahaleye katıldı.

Yangın saat 12.35’te kontrol altına alındı. Saat 13.50’de ise tamamen söndürüldüğü açıklandı.

Olayın koşullarını ve nedenlerini belirlemek üzere soruşturma yürütülüyor.

Charles de Gaulle uçak gemisi, ağustos ayının sonundan bu yana teknik bakımda bulunuyordu. Bakım çalışmalarının aralık ayının başına kadar sürmesi planlanıyor.

Dünyada yalnızca iki ülke nükleer enerjiyle çalışan uçak gemilerine sahip: 11 uçak gemisi bulunan ABD ve Fransa.

Charles de Gaulle, bu yaza kadar Orta Doğu’da devam eden çatışmanın yayılma riskine karşı Doğu Akdeniz’de konuşlandırılmıştı.