  1. İran
18 Eyl 2026 10:14

Hürmüz Boğazı'nda bir gemi hedef alındı

Hürmüz Boğazı'nda bir gemi hedef alındı

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan Togo bayraklı bir tankerle ilgili önemli gelişmeler paylaşıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Ali Azmaei, yaptığı açıklamada, Togo bayraklı ihlalkâr tankerle ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Azmaei, söz konusu geminin Hürmüz Boğazı’ndan yasa dışı geçiş girişimi sırasında hedef alındığını ve meydana gelen yangın sonrası durdurulduğunu belirtti.

Açıklamada, tankerin “ABD ordusunun kışkırtmaları ve yanıltmalarıyla” hareket ettiği belirterek, Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolün tam olduğu vurgulandı. Komutan Azmaei, “Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş girişimlerinin sonucu, ihlalkâr geminin imhasından başka bir şey olmayacaktır,” diyerek sert bir uyarıda bulundu.

News ID 1938614
Azar MAHDAVAN

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