Hürmüz Boğazı'nda bir gemi hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Ali Azmaei, yaptığı açıklamada, Togo bayraklı ihlalkâr tankerle ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Azmaei, söz konusu geminin Hürmüz Boğazı’ndan yasa dışı geçiş girişimi sırasında hedef alındığını ve meydana gelen yangın sonrası durdurulduğunu belirtti.

Açıklamada, tankerin “ABD ordusunun kışkırtmaları ve yanıltmalarıyla” hareket ettiği belirterek, Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolün tam olduğu vurgulandı. Komutan Azmaei, “Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş girişimlerinin sonucu, ihlalkâr geminin imhasından başka bir şey olmayacaktır,” diyerek sert bir uyarıda bulundu.