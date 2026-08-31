Bir süper tanker Hürmüz Boğazı’nda iki deniz mayınına çarptı

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki “yasa dışı” güzergâhtan geçmeye çalışan bir süper tankerin iki deniz mayınına çarpması sonucu şiddetli bir yangın çıktığı ve geminin tamamen durduğu bildirildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda güvenlik kurallarına uymayan gemilerin karşılaşacağı akıbetin bu olaydan farklı olmayacağı uyarısında bulunuldu.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, boğazdan geçiş ve seyir sırasında kendileri tarafından bildirilen kurallara uyulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

İranlı yetkililer ayrıca denizcilik şirketlerine, ABD ordusunun “kışkırtmalarına” kapılmamaları ve gemilerinin mürettebatının canını ve mallarını gereksiz yere tehlikeye atmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.