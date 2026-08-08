Velayati: Yabancı güçler bölgeyi terk etmeli

İran Devrim Lideri’nin Uluslararası Danışmanı Ali Ekber Velayati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son gelişmelerin İran silahlı kuvvetlerinin kararlılığı, İran halkının direnişi ve Direniş Ekseni’nin cesaretiyle şekillendiğini belirtti.

Velayati, “ABD ve Siyonist rejimin yenilgisi, bölgedeki güvensizliğin temel kaynağı olan yabancı güçlerin bölgeyi terk etmesi gerektiği yönündeki inancı güçlendirdi.” ifadelerini kullandı.

Velayati ayrıca bölge ülkelerinin artan iş birliği sayesinde kendi güvenliklerini sağlayabileceklerini vurguladı.