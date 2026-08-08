  1. İran
8 Ağu 2026 14:19

Velayati: Yabancı güçler bölgeyi terk etmeli

Velayati: Yabancı güçler bölgeyi terk etmeli

İran Devrim Lideri’nin Uluslararası Danışmanı, son gelişmelerin İran silahlı kuvvetlerinin kararlılığı, halkın direnişi ve Direniş Ekseni’nin cesaretiyle şekillendiğini belirterek, ABD ve İsrail’in yenilgisinin yabancı güçlerin bölgeden ayrılması gerektiği yönündeki inancı güçlendirdiğini söyledi.

İran Devrim Lideri’nin Uluslararası Danışmanı Ali Ekber Velayati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son gelişmelerin İran silahlı kuvvetlerinin kararlılığı, İran halkının direnişi ve Direniş Ekseni’nin cesaretiyle şekillendiğini belirtti.

Velayati, “ABD ve Siyonist rejimin yenilgisi, bölgedeki güvensizliğin temel kaynağı olan yabancı güçlerin bölgeyi terk etmesi gerektiği yönündeki inancı güçlendirdi.” ifadelerini kullandı.

Velayati ayrıca bölge ülkelerinin artan iş birliği sayesinde kendi güvenliklerini sağlayabileceklerini vurguladı.

News ID 1937864

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