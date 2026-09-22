  1. Siyaset
22 Eyl 2026 20:43

Velayeti, Minab ilkokulu katliamına sessiz kalanları eleştirdi

Velayeti, Minab ilkokulu katliamına sessiz kalanları eleştirdi

İslam Devrimi Lideri’nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayati, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına bir gün kala, Minab’daki bir ilkokulun ABD tarafından hedef alınmasını gündeme getirdi.

Velayati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yarın İran’da yeni eğitim yılı başlıyor; ancak Minab’daki Şecere-i Tayyibe İlkokulu’nda 120 sıra boş kalacak” dedi.

BM Hakikat Arştırma Heyeti’nin konuya ilişkin, “Bu bir savaş suçudur ve bunun mantıklı gerekçeleri bulunuyor” şeklindeki tespitine atıfta bulunan Velayati, şu soruyu yöneltti: “Bunun hesabını kim verecek?”

Velayati, ABD'nin İran'daki savaş suçlarına sessiz kalanlara seslenen “Bazı sessizlikler bir kez tekrarlanmaz; alışkanlık haline gelir” diye konuştu.

Reuters’e göre BM uzmanları, ABD güçlerinin Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu’na düzenlenen saldırıdan sorumlu olduğunu gösteren güvenilir kanıtlar buldu. Heyet, bunun ayrım gözetmeyen bir saldırı olduğu, sivillerin ölümüne ve sivil altyapının zarar görmesine yol açtığı, uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil ettiği sonucuna vardı.

News ID 1938711

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler