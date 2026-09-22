Velayeti, Minab ilkokulu katliamına sessiz kalanları eleştirdi

Velayati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yarın İran’da yeni eğitim yılı başlıyor; ancak Minab’daki Şecere-i Tayyibe İlkokulu’nda 120 sıra boş kalacak” dedi.

BM Hakikat Arştırma Heyeti’nin konuya ilişkin, “Bu bir savaş suçudur ve bunun mantıklı gerekçeleri bulunuyor” şeklindeki tespitine atıfta bulunan Velayati, şu soruyu yöneltti: “Bunun hesabını kim verecek?”

Velayati, ABD'nin İran'daki savaş suçlarına sessiz kalanlara seslenen “Bazı sessizlikler bir kez tekrarlanmaz; alışkanlık haline gelir” diye konuştu.

Reuters’e göre BM uzmanları, ABD güçlerinin Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu’na düzenlenen saldırıdan sorumlu olduğunu gösteren güvenilir kanıtlar buldu. Heyet, bunun ayrım gözetmeyen bir saldırı olduğu, sivillerin ölümüne ve sivil altyapının zarar görmesine yol açtığı, uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil ettiği sonucuna vardı.