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17 Ağu 2026 13:42

Velayeti: Amerikalı aileler yöneticilerinin kumarının bedelini ödüyor

Velayeti: Amerikalı aileler yöneticilerinin kumarının bedelini ödüyor

İran Devrim Lideri'nin Uluslararası Danışmanı Velayeti, ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırım ve deniz ablukasının Amerikan halkı üzerindeki enflasyonist etkilerine dikkat çekerek, bölgedeki dengelerin değiştiğini ve Amerikalı ailelerin yöneticilerinin “kumarının” bedelini ödediğini söyledi.

İran Devrim Lideri'nin Uluslararası Danışmanı Uluslararası Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya platformlarından birindeki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin İran’a yönelik yaptırım ve abluka politikasının Amerikan halkı üzerindeki enflasyonist etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Velayeti paylaşımında, “Scott Bessent İran’a yönelik ekonomik yaptırımlardan söz ediyor, Trump ise deniz ablukasıyla övünüyor. Ancak Senatör Cornyn, Amerikan halkının artan fiyatlar ve yaşam maliyetinden söz ediyor. 28 Mordad 1332’nin (19 Ağustos 1953) yıl dönümünün arifesinde, 73 yıl sonra bir gerçek netleşti: Bölgedeki dengeler değişti ve bugün Amerikalı aileler yöneticilerinin kumarının bedelini nakit olarak ödüyor.” ifadelerini kullandı.

News ID 1937979

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