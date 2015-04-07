Urmiye ve Erzurum kardeş şehir oldu

Mehr Haber Ajansı’nın haberine göre, Urmiye Belediye Başkanı Muhammed Hazretpur ve Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen arasında 6 Nisan Pzartesi akşamı Erzurum’da imzalanan anlaşmayla, İran’ın Batı Azerbaycan Eyaleti merkezi Urmiye ve Türkiye’nin Erzrum şehirleri kardeş şehir olarak ilan edildi.

Erzurum’da bir araya gelen iki şehrin belediye başkanı, Urmiye ve Erzrum arasındaki tüm alanlardaki işbirliğinin geliştirimesine vurgu yaprtı.

Ayrıca Urmiyeli heyetin Erzurum ziyareti sırasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Hikmet Koçak’la da bir araya gelerek, iki şehir arasındaki bilimsel işbirliğinin artırılmasının yolları ele alındı.

O/SH