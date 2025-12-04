Gazze halkının mutlu günü; Yaser Ebu Şebab öldürüldü

Gazze Şeridi'nde işgal rejimiyle iş birliği yapan milis grubunun lideri Yaser Ebu Şebab’ın, Kassam mücahitleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.

İşgal medyası Kanal 14, Ebu Şebab’ın Gazze’de faaliyet gösteren ve işgal rejimiyle iş birliği yapan bir grubun lideri olduğunu ve öldürüldüğünü aktardı.

İşgal medyası Kanal 12 ise, gelişmenin işgal rejiminin son dönemde izlediği politikaların bir sonucu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yaser Ebu Şebab’ın öldürülmesi, israilin uyguladığı kısa vadeli politikanın doğrudan bir sonucudur. ‘HAMAS’a alternatif oluşturma’ fikrine sahip olanlar başarısız oldu, sonunda etkisiz hale getirildi ve sahada HAMAS kaldı.”

Kaynak: İLKHA