  1. Ekonomi
5 Şubat 2019 - 09:42

Danimarka iki Huawei çalışanını sınır dışı etti

Danimarka iki Huawei çalışanını sınır dışı etti

Danimarka'da çalışma ve oturma izni yasalarını ihlal eden 4 Huawei çalışanından ikisi sınır dışı edildi.

Danimarka'da Kopenhag Polisinden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz Perşembe günü Huawei şirketinin Kopenhag'daki ofisine rutin kontrol yapıldı. Kontrolde, şirketin 4 çalışanının çalışma ve oturma izninin olmadığı tespit edildi.

AA'nın aktardığı habere göre; Kopenhag Polisi, çalışma ve oturma izni kurallarını ihlal eden 4 kişiden 2'sinin sınır dışı edildiğini, konuya müdahil olan Danimarka Göç Servisinin diğer 2 kişinin dosyalarını devam ettirmediğini duyurdu.

"Karar 'güvenlik' ve 'casusluk' iddialarıyla ilgili değil"

Açıklamada, sınır dışı kararlarının, son aylarda Huawei ile ilgili ortaya atılan "güvenlik" ve "casusluk" iddialarıyla ilgili olmadığı vurgulandı.

Huawei'nin, ulusal telekomünikasyon şirketi TDC ile Danimarka'nın 5G mobil altyapısını kuracak olması ülkedeki siyasiler tarafından sık sık eleştiriliyor.

News Code 1876402
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 3 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler