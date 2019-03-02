  1. Ekonomi
2 Mart 2019 - 08:43

Kanada’daki Huawei yöneticisinin ABD’ye iade süreci başladı

Kanada’daki Huawei yöneticisinin ABD’ye iade süreci başladı

Kanada’da tutuklanan ve 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest kalan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Vancou'nun ABD’ye iade süreci başladı.

Kanada Federal Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Meng Vancou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatıldığı bildirildi. Kanada'nın, hukukun üstünlüğüne tabi bir ülke olduğu vurgulanan açıklamada, davadaki delillerin kapsamlı ve özenli bir şekilde incelenmesinin sürdüğü kaydedildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, iade duruşmasında Meng Vancou’nun suçlu olup olmadığına ilişkin bir karar verilmeyeceği hatırlatılan açıklamada, iade halinde davanın ABD'de görüleceği ifade edildi. Açıklamada, Federal Adalet Bakanlığının mahkeme süreci için yetkilendirdiği British Columbia Eyalet Yüksek Mahkemesinin 6 Mart Çarşamba günü iade duruşmasının ilk oturum tarihini belirleyeceği bildirildi.

News Code 1877012
Kamran AZAR

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