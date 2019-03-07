  1. Ekonomi
7 Mart 2019 - 10:35

Huawei'den Trump yönetimine dava

Huawei'den Trump yönetimine dava

Çin'in telekomünikasyon ürünleri ve hizmeti sağlayan dev şirketi Huawei, ürünlerinin hükümet kurumlarında ve hükümet kurumlarıyla çalışan şirketlerde kullanılmasına getirdiği yasak nedeniyle ABD hükümetine dava açtı.

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Guo Ping, şu açıklamayı yaptı:

"ABD Kongresi, Huawei ürünlerine getirdiği kısıtlamaya yönelik herhangi bir kanıt sunmakta başarısız oldu. Son çare olarak bu davayı açmaya mecbur kaldık. Bu yasak sadece hukuksuz değil, aynı zamanda Huawei'nin rekabet gücünü de sınırlandırıyor ve sonuçta Amerikalı tüketicilere zarar veriyor."

Sputnik'te yer alan habere göre; ABD hükümetini kamuyu Huawei hakkında yanıltmakla suçlayan Ping, yasağın arkasındaki niyeti de sorguladı:

"Belki de Amerikan hükümeti Huawei'nin baskılanmasından fayda sağlayacağını düşünüyordur. Ancak gerçek şu ki, ABD'nin ve diğer ulusların Huawei'nin 5G ağına katkısını sınırlandırmak sadece milli çıkarlarına zarar verecek."

Teksas eyaletindeki federal mahkemede açıklan davada, ABD'nin getirdiği kısıtlamaların 'anayasaya aykırı' olduğu savunuluyor.

ABD, ulusal güvenlik gerekçeleriyle Huawei'nin ürünlerinin federal hükümet kurumlarında kullanımına yasak getirmişti.

News Code 1877164
Muhammed BURHAN

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