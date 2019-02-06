Irak, ABD'nin İran karşıtı yaptırımlarından zarar görecek

Russia Today’in aktardığı habere göre, Haşdi Şabi Kuvvetleri Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih el-Feyyad ülkesinin ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlarından zarar göreceğini duyurdu.
Falih el-Feyyad sözlerinin devamında “Irak’ı ABD’nin İran karşıtı yaptırımlarının sonuçlarından kurtaramayız” ifadesini kullandı.
Bölgedeki mevcut krizleri sona erdirmek için gerçek bir istikrarın kurulması gereksinimine dikkati çeken Falih el-Feyyad, “Kriz ve şiddet teorilerinin başarısız olduğuna inanıyoruz. Irak’ın güvenlik durumu bölge için önemlidir.” diye konuştu.
Iraklı yetkili ilaveten “Genel olarak, terör örgütü DEAŞ’ın yükselişi ile yayılması tüm bölgeyi etkiledi.” dedi.
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