İran ile Irak merkez bankaları arasında önemli anlaşma

İran Radyo Televizyon Kurumu web sitesine göre, Bağdat ziyaretinde bulunan İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti Iraklı mevkidaşı Ali el-Alak ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında İran ile Irak merkez bankaları arasında ödeme sistemi sözleşmesi imzalandı.

Salı günü bankacılık müzakereleri için Bağdat’ta giden Abdunnasır Himmeti Iraklı mevkidaşı tarafından karşılanmıştı.

Abdunnasır Himmeti’nin iki günlük Bağdat ziyareti çerçevesinde Iraklı üst düzey yetkililerle karşılıklı ilişkileri görüşmesi bekleniyor.