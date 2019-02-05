Trump'ın İran karşıtı iddiaları tutarsızdır

Sputnik’in aktardığı habere göre, El Fetih Koalisyonu Sözcüsü Ahmed el-Esedi , ABD Başkanı Donald Trump’ın İran karşıtı iddialarını münasebetsiz ve tutarsız olarak nitelendirdi.

Ahmed el-Esedi sözlerinin devamında “Bu nedenle, Irak parlamentosu yeni bir müzakere turunun başlangıcında ilk önc, ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesi yasasını gözden geçirecek” ifadesini kullandı.

El-Esedi ilaveten “Irak anayasası komşu ülkelere saldırmak veya zarar vermek için topraklarının kullanılmasını reddediyor. Trump’ın böyle bir iddiada bulunması kışkırtıcı ve münasebetsizdir” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump son zamanlarda İran’ı alıkoymak için askerlerini Irak’ta tutacağını bildirmişti.