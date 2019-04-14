Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı, Beşar Esad ile görüştü

Al Ahed sitesinde yer alan habere göre, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih el-Fayyad, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Bu görüşmede güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke arasındaki son gelişmeler ele alındı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “Bölgesel ve uluslararası gelişmeler Suriye ve Irak'ın düşmanların komploları karşısında bağımsızlığını ve egemenliğini korumaya çalışma gerektiğini gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

Beşar Esad ayrıca “Bölgenin kaderi, yabancı düşmanlarca değil, yalnızca ulusları tarafından belirlenir” dedi.