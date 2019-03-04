İran Yargı Erki Başkanı değişiyor

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Yargı Erki Başkanı Ayetullah Amuli Laricani’nin görevinden erken ayrılma talebini kabul etti.

İran’ın yeni Yargı Erki Başkanı, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei tarafından yakında bu göreve atanacaktır.

İran’da Yargı Erki başkanları 5 yıllık bir süre için atanıyorlar. Ancak görev süresi dolan kişi İslam Devrimi Lideri tarafından yeniden Yargı Erki Başkanı olarak seçilebilir.

Ayetullah Sadık Amuli Laricani, 2009 yılının Ağustos ayında İran Yargı Başkanlığı’na atanmıştı.

İran anayasası gereği, Yargı Erki Başkanı İslami Devrim Lideri tarafından atanıyor ve gerekirse görevden alınıyor.