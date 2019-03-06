Devrim Lideri'nden yeşil çevrenin korunmasına vurgu

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün öğleden önce "Ağaç Dikme Günü" dolayısıyla ikişer fidan dikti.

Devrim Lideri , "Doğal Kaynaklar Haftası" anısına yaptığı bir konuşmada, ülkedeki ormanlar, meralar ve bitki örtüsüne umursamama nedeniyle ülkenin çevresi büyük hasar gördüğüne dikkati çekerek, "Ağaçlar ve bitki örtüsünün korunması meselesi halk kültüründe gerçek yerini bulmalı." dedi.

Bazı bölgelerde inşaat yapımı bahanesiyle yeşil alanlara zarar verildiğini anlatan Devrim Lideri, bu eylemleri eleştirerek, ilgli yetkililere ağaçlara hasar verilmesine müsaade etmemelerini tavsiye etti.

Çölleşmeyle mücadele kapsamında bazı zararlı ağaçların dikilmesini de eleştiren İslam Devrimi Lideri, "Ormanlar ve meraları korumaya özen gösterilmeli ve Yargı Erki başta olmak üzere diğer denetleyici kurumlar ormana yapılan saldırıların önüne geçmeli." diye konuştu.