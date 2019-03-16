Hamas Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınadı

Filistin Bilgilendirme Merkezi’nin aktardığı habere göre, Hamas Hareketi bir bildiri yayınlayarak, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

Hamas tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırı, bir kez daha terörizmin din ve ülke ile alakalı bir konu olmadığını ancak ABD gibi kin ve nefret duygusu yayan ülkelerin desteklediği bir düşünce olduğunu kanıtladı."

Bildiride ayrıca, "Filistin halkı İsrail’in terörist saldırılarına diğer tüm milletlerden daha fazla maruz kalmıştır." belirtildi.

Hamas, uluslararası topluma İsrail başta olmak üzere dünyaya nefret yayan kültürlerle yüzleşmek için gereken önlemler alması çağrısında bulundu.