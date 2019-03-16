Ruhani'den Yeni Zelanda'daki terör saldırısına sert tepki

İran Cumhurbaşkaı Hasan Ruhani, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin birer mesaj yayınlayarak, “Yeni Zelanda'da namaz kılan Müslümanlara yönelik yapılan terörist ve ırkçı saldırı dünyadaki tüm Müslümanların, özgürlük sever insanların ve İran halkının kalbini derinden üzmüştür.” dedi.

Bu cinayeti şiddetle kınayan Ruhani, kaleme aldığı mesajında, “Bu barbarca cinayet terörizm, Batı’da yaygınlaşan İslamofobi ile farklı dinler ve etniklere nefrete karşı kapsamlı bir müadele ihtiyacının duyulduğuna işaret ediyor.” ifadesini kullandı.

“Söz konusu cinayet, terörizmin hala büyük bir küresel sorun olmaya devam ettiğini ve tüm ülkelerin dünyanın herhangi bir yerindeki şiddet ve aşırılığa karşı eşit bir yaklaşım sergilemek gerektirdiğini gösterdi.” diyen Ruhani, sözlerini şöyle devam etti:

“Uluslararası toplum özellikle İslam devletleri, insanlık dışı nitelikteki bu cinayete ciddi bir şekilde tepki göstermeli ve bu eyleme gizli ve açık olarak destekleyenleri rezil rüsva etmeli.”

Olayda hem hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına hem de dünya Müslümanlarına başsağlığı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani, “İran İslam Cumhuriyeti, terör ve ırkçılığa karşı ciddi bir şekilde mücadele etme konusundaki kararlılığını sürdürecektir.” açıklamsını yaptı.

Bunlara ilave olarak Cumhurbaşkanı Ruhani, İran Dışişleri Bakanlığı'nın bu çirkin cinayetin faillerinin yakalanıp yarglanmasını ulusararası düzeyde takip edeceğini bildirdi.

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenlenmiş; ülkenin Başbakanı Jacinda Ardern, ilk belirlemelere göre 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.