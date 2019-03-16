İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda'daki cami saldılarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da düzenlenen cami saldırısına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Sputnik'e göre; Kalın, "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenlenmiş; ülkenin Başbakanı Jacinda Ardern, ilk belirlemelere göre 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.