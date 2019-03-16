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16 Mart 2019 - 11:52

İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda'daki cami saldılarıyla ilgili açıklama

İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda'daki cami saldılarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da düzenlenen cami saldırısına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da düzenlenen cami saldırısına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Sputnik'e göre; Kalın, "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenlenmiş; ülkenin Başbakanı Jacinda Ardern, ilk belirlemelere göre 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.

News Code 1877374
Azar MAHDAVAN

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