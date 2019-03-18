Zarif'ten İran-Irak ilişkileri değerlendirmesi

Hz. Fatıma Masume’nin (a.s) kutsal türbesini ziyaret etmek ve dini mercilerle görüşmek üzere bugün sabah saatlerinde Kum kentine giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad zarif, burada basın mensuplarına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin son günlerde gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretini değerlendiren Zarif, “Bağdat ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerde yıllarca var olan birçok düğüm açıldı.” dedi.

Bunlara ilave olarak Bakan Zarif, “Bu ziyaret sırasında iki ülke arasında Arvand Nehri’nin temizlenmesi, ücretsiz vize süreci ile Basra ve Şelamça (İran tarafı) arasında demiryolu inşası için anlaşma sağlandı.” açıklamasını yaptı.