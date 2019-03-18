Bakan Zarif Kum kentine gitti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad zarif Hz. Fatıma Masume’nin (a.s) kutsal türbesini ziyaret etmek ve dini mercilerle görüşmek üzere bugün sabah saatlerinde Kum kentine gitti.

Kum kenti valisi Behram Sermest tarafından ağırlanan Dışişleri Bakanı Zarif, Irak'ın Şii taklit merci Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin Kum kenti temsilcisi Hüccetülislam Şehrestani ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Zarif'in bu ziyaret kapsamında ilaveten Ayetullah Mekarim Şirazi, Nuri Hemedani, Vahid Hurasani ve Cevadi Amoli ile de görüşmesi bekleniyor.