Zarif: ABD, İran-Irak ilişkilerini durduramaz

İkili ilişkileri görüşmek üzere Bağdat'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BBC Arapça kanalına verdiği özel röportajda gündemi değerlendirdi.

İran’ın Irak’ta ABD ile rekabet arayışında olmadığını belirten Zarif, “Ancak ABD Iraklılara (İran ile ABD arasında) birini seçmesi için baskı uyguluyor. Irak ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Irak bizim komşumuz ve Washington yönetimi İran ile Irak arasındaki ilişkileri durduramaz.” dedi.

Zarif, AB tarafından kurulacakTicari İşlemleri Destekleme Kurumu (INSTEX) mekanizması hakkında, “Bu mekanizma İran'ın tüm sorunlarını çözmüyor ve nükleer anlaşmaya ortak olan Avrupa tüm taahhütlerini yerine getirmiyor.” ifadesini kullandı.

Zarif, son günlerde yaptığı isitfa talebinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Tahran ziyareti ile alakalı olmadığını bildirdi.

İngiltere'nin Lübnan Hizbullah Hareketi’ni terör örgütleri listesine alma kararına tepki gösteren Bakan Zarif, “İngiltere attığı bu adımla Lübnan halkının çoğunluğunu terör listesine eklemiş oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, İran-Suudi Arabistan ilişkilerine dair, Tahran’ın Riyad ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, “Fakat Suudi Arabistan iki ülkenin güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu kabul etmeli.” diye konuştu.