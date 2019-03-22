  1. Siyaset
22 Mart 2019 - 15:49

Zarif:

Trump ırkçı İsrail'e kendisinin olmayanı vermeye çalışıyor

Trump ırkçı İsrail'e kendisinin olmayanı vermeye çalışıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanıma" yönündeki açıklanmasının İslam ülkeleri arasında şok etkisi oluşturduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İstanbul'da düzenlenen Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terörist saldırı ve müslümanlara karşı nefret ve tahammülsüzlükle mücadele konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)Dışişleri Bakanları DüzeyindeAçık Katılımlı Acil İcra komitesi Toplantısı'yla ilgili sosyal medyahesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Zarif, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye'de İİT bakanları olarak hepimiz Christchurch'de müslümanlara yönelik barbarca terör saldırısını kınadık. Batı'daki ırkçılık ve İslamofobiye karşı birlik içinde hareket etmeyi amaçlıyoruz."

ABD Başkanı Trump'ın " Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldi" açıklamasına da tepki gösteren Zarif " Hepimiz Donald Trump'ın ırkçı İsrail'e kendisinin olmayanı vermeye çalışmasından şoke olduk. Önce Kudüs, şimdi Golan." ifadelerini kullandı.

AA

News Code 1877491
Ruya FEREYDUNI

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