Irak Başbakanı Abdulmehdi, Tahran'a geliyor

Irak basınına göre, ülke Başbakanı Adil Abdulmehdi, önümüzdeki Cumartesi düzenlenecek olan İran-Irak Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na katılmak üzere İran'a gelecek.

Hürriyet'in aktardığı habere göre; dün akşam saatlerinde başkent Bağdat’ta düzenlenen haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hiçbir komşu ülkeyle sorun yaşamak istemediklerini ve Irak’ın politikasının herkese açılmak olduğunu belirterek kısa zaman içerisinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini söyledi.

Kısa zaman içerisinde İran ve Suudi Arabistan’ı da ziyaret edeceğini söyleyen Abdülmehdi, ülkenin iç işleriyle ilgilenmek için ziyaretlerinin kısa olacağının altını çizdi.