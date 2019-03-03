Erdoğan ve Bahçeli'den 'İzmir' kararı!

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, A Haber'de soruları yanıtladı. Zeybekci, "17 Mart’ta Cumhur İttifakı ortak miting yapacak." dedi.

A Haber'e göre, Nihat Zeybekci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



AK PARTİ'NİN SEÇİM KAMPANYASI

Farklı bir seçim kampanyası götürüyoruz. Çevreci, vatandaşımızı rahatsız etmeyen, gürültü yapmayan, çevre kirliliği yapmayan bir seçim kampanyası çeklinde bir politikaya dönüştü. Gümbür gümbür seçim kampanyası değil, bereketli yağmurlar gibi her santimetre kareye yağacak şekilde şehrimizde bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Ama ilk başlarken çok teknik bir çalışma yaptık. 65 bin kişiye sorduk İzmir'de… Sonra da "İzmir'i dinliyoruz" diye kurduğumuz WhatsApp hattı ve artı sosyal medya hatlarıyla 50-55 binin üzerinde gelen mesaj vardı. 30 binin üzerinde sosyal medya artı bundan bir ay önce de 84 bin kişi ile tekrar bir araştırma yaptık. İzmir'in öncelikleri neler? İzmirli vatandaşlarımızın duygu ve düşünceleri neler? Problemleri neler? Çözüm önerileri neler? gibi konuları sorduk ve bunun üzerine şehirdeki seçim kampanyamızı oturtuyoruz.



Projelerimizi "10 Numara İzmir" olarak açıkladık. Geldiğimiz noktada da İzmir'in geneli itibari ile genel kabul görmüş bir seçim kampanyası ve projelerimiz var. Gayet güzel gidiyoruz.



ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN İZMİR'DE ORTAK MİTNG

Cumhurbaşkanımız İzmir'i önemsiyor. İzmir her şeyiyle en diyebileceğimiz bir şehir. İzmirsiz bir Türkiye'yi konuşmak mümkün değil. İzmir'i muhasır medeniyet yolculuğuna mutlaka dahil etmemiz lazım. Onun için Cumhurbaşkanımız için Türkiye için ve bizim için İzmir'e hizmet etmek, İzmir'i 21 yüzyılın dünyasına hazırlamak bir sevdadır. 17 Mart'ta İnşaAllah Cumhur İttifakı'nın liderleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli İzmir'de olacak. İlk defa bir ortak miting düzenlenecek iki lider İzmirlilere hitap edecek. O gün için hazırlanıyor ve heyecanla bekliyoruz. Türkiye 31 Mart'ta İzmir'i konuşacak.



"İZMİR GERİYE GİDİYOR"

Türkiye ileri doğru giderken İzmir geriye gidiyor. İzmir benim en çok dikkatimi çeken İzmir'de 1. Veya kinci işsizlik çıksın, çıkar diye bekliyordum. Ama burada şaşırdım hakikaten… Çünkü Türkiye işsizlik ortalamasının üzerinde bir rakam var burada 14,5… Atı genç işsizlik oranında da yüzde 26,5… Yani her dört gençten bir tanesi hatta biraz daha fazlası işsiz ve onu ben bu istatistiklerde daha doğrusu bizim yaptığımız problemlerin 1. ve 2. sırasında görmeyi bekliyordum. Halbuki şehirde ilk üç problem yaşam kalitesi ile ilgili… Yani alt yapı ile ilgili, ulaşımla ilgili, trafikle ilgili, çevre hassasiyeti ile ilgili… Çöp, kanalizasyon, yağmur suyu ve şehirde her yağmur yağdığında yaşadığımız o problemler önceliktedir. Yeşil alan yoksulluğu, Gençlerimizin spor alanları ile ilgili eksiklikler var.

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