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31 Mart 2019 - 15:55

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde bir asker hayatını kaybetti

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde bir asker hayatını kaybetti

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde teröristlerin düzenlediği havan saldırısında bir asker hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu bir askerin hayatını kaybettiği ve bir askerin de yaralandığı belirtildi.

TRT'ye göre, olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedeflerin meşru müdafaa kapsamında ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

News Code 1877620
Azar MAHDAVAN

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