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10 Kasım 2019 - 12:54

MSB:

Operasyon bölgesinde 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Operasyon bölgesinde 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/PYD'li teröristlerce döşenen 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA'ya göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/PYD'li teröristlerce döşenen 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, PKK/PYD'li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenen binlerce mayın ve EYP'nin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bu patlayıcılardan 331 mayın ve 891 EYP'nin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

News Code 1882348

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