  1. Türkiye
20 Nisan 2019 - 10:14

Irak sınırında 4 Türk askeri hayatını kaybetti

Irak sınırında 4 Türk askeri hayatını kaybetti

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin hayatını kaybettiği, 6 askerin yaralandığı bildirildi.

MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi. 

AA'nın aktardığı habere göre, teröristlerin hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alındığı aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
 

News Code 1878079
Azar MAHDAVAN

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