Devrim Muhafızları'ndan teröristlere büyük darbe

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı, dün gece İran’ın kuzeybatı bölgesinde teröristlere karşı yürütülen operasyonla ilgili bir yazılı açıklama yayınladı.

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sınır muhafızlarının yurt dışından ülkeye sızmayı amaçlayan bir teröe çeteye Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Oşnoviye kırsalında operasyon düzenlemesi üzerine çıkan çatışmada, çok sayıda terörist yaralanırken toplam 11 çete üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Teröristlere karşı icra edilen operasyon sonucu çok sayıda silah, askeri teçhizat, haberleşme cihazı ve mühimmat ele geçirildi.