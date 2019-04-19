Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccet'ül İslam Sıddıki, bu haftaki Tahran Cuma Namazı hutbelerinde, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede meydana gelen sel felaketine ilişkin Hüccet'ül İslam Sıddıki, "Yüce Allah bizi sınamak istiyor. Allah, bu doğal afet ve uluslararası baskıya rağmen İran'ı ön planda tutmak istiyor." dedi.

"Yaptırımların artmasından neden endişe duyuyoruz? Allah'ın sınırsız varlığına inanmıyor muyuz yoksa? Yaptırımların artmasını boş verin. Bugün Fransa ve Amerika büyük zorluklarla karşı karşıya." ifadesini kullanan Hüccet'ül İslam Sıddıki, sözlerine şöyle devam etti:

"Allah, tüm dünyanın İslam Devrimi’nin canlı ve aktif olduğunu ispatlamak için kutsal türbeleri savunma cephesini oluşturmuştur. İki ülkenin güvenliğini sağlama konusunda başarılı olduk ve ABD’nin otoritesini sorguya çektik."

Hüccet'ül İslam Sıddıki, ABD’nin Devrim Muhafızları kararına tepki göstererek, "Onların mantığa dayanmayan bu skandal kararı ABD liderlerinin kötülüklerini gösteriyor. Ancak Avrupalıların da yaptıkları Amerikalılarınkinden az değil ve zor günlerde bizi yalnız bırakıyorlar ve bizi kötü duruma düşürmek istiyorlar." diye konuştu.