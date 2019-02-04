İran’da akaryakıt kaçakçılarına geniş çaplı operasyon

Ülke genelinde yolsuzlukla mücadele operasyonlari devam ediyor. Bu bağlamda İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Fars eyaletindeki Marvdaşt, Kazerun ve Lamard kentlerinde yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen ayrı ayrı operasyonlarda akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili faaliyet gösteren 3 çete çökertildi. Operasyon sonucu 17 milyon litre kaçak akaryakıta el konularken olayla ilgili olarak 15 kişiyi gözaltına alındı.” belirtildi.

İstihbarat Bakanlığı dün İran’ın Yezd eyaletinde yapılan operasyonda petrokimya sektöründe faaliyet gösteren bir yolsuzluk çetesinin çökertilerek 3 kişinin göz altına alındığını açıklamıştı.