İran'dan "ABD'nin siber casusluk ağını çökerttik" açıklaması

İran İstihbarat Bakanlığı Casuslukla Mücadele Birimi Genel Müdürü, bu bakanlığın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) bir siber casusluk ağını çökerttiğini ve farklı ülkelerde çok sayıda Amerikalı ajanın gözaltına alındığını açıkladı.

Bu siber casusluk ağının CIA'in farklı ülkelerde yürüttüğü operasyonlarda önemli rol oynadığını belirten İranlı yetkili, “ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), siber saldırılar yapmak ve farklı ülkelerdeki casuslarıyla güvenli bir şekilde bağlantı kurmak için internet alanını kullanmaktadır.” dedi.

İran İstihbarat Bakanlığı Casuslukla Mücadele Birimi Genel Müdürü, söz konusu casusluk ağının siber saldırıların en çok ulaşım, bankacılık ve enerji sektörlerinin altyapısını hedef aldığını vurguladı.