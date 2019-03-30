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30 Mart 2019 - 13:30

Halep’te kaza: 9 Türk askeri yaralandı

Halep’te kaza: 9 Türk askeri yaralandı

Halep’in kuzeyindeki Dabık bölgesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 9 asker yaralandı.

Rudaw sitesinde yer alan habere göre, kaza, sabah saatlerinde Suriye-Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Dabık beldesinde meydana geldi.

Bölgedeki üsse giden askerleri taşıyan zırhlı araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 9 Türk askeri yaralandı.

Yaralı askerler, yardım çağrısının ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla geniş güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Kilis Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Acil serviste tedavisine başlanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

News Code 1877598
Azar MAHDAVAN

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