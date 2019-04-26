Belçika'daki sığınmacı kampında Filistinli çocuğun cansız bedeni bulundu

Ailesiyle birlikte, ülkesindeki şiddetten kaçıp Belçika'nın Anvers kentindeki göçmen kampına yerleşen 9 yaşındaki Filistinli çocuk Daniel, pazartesi günü kayboldu.

En son bisiklete binerken görülen Filistinli çocuk, kampta annesiyle birlikte kalıyordu. Annesinin kayıp ihbarının ardından polis soruşturma başlattı.

TRT'ye göre, Filistinli çocuğun cansız bedeni çarşamba günü kamp alanında bulundu.

Anvers savcılığı cinayet soruşturması başlattı. İlk bulgulara göre Filistinli çocuk önce fidye amacıyla rehin alındı, daha sonra da öldürüldü.

Fransız basını, İngiltere'deki bir telefondan gönderilen mesajda, aileden 100 bin euro fidye istendiğini öne sürdü. Savcılık henüz bu iddiayı doğrulamadı.

Anvers Savcılığı, Filistin uyruklu 5 kişinin olayla ilgili tutuklandığını açıklamakla yetindi.

Zanlılardan üçünün kampta yaşadığı ve kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği ifade edildi.