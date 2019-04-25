Sri Lanka Devlet Başkanı'ndan istifa çıkışı

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın, 350 kişinin öldürüldüğü Paskalya bombalamalarından önce olası saldırılar hakkındaki istihbarat raporları üzerine hareket etmeyen bazı üst düzey güvenlik yetkililerinin istifasını istediği açıklandı.

Sirisena, 24 saat içinde savunma kuvvetlerinin başkanını değiştireceğini belirterek, savunma sekreteri ve ulusal polis şefinin istifasını istediğini söyledi.

Sri Lanka Devlet Başkanı, istifaların ardından göreve kimlerin getirileceğini ise açıklamadı.

Planlanan saldırılar hakkındaki istihbaratın karanlıkta kaldığını vurgulayan Sirisena, bu bilgileri paylaşmayan yetkililere karşı sert bir davranış göstereceğine dair söz verdi.

Sri Lanka'daki saldırılar

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırılarla bağlantılı gözaltındaki şüpheli sayısının 58'e yükseldiği açıklandı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: TRT