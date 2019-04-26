Sri Lanka Sağlık Bakanlığı ölü sayısını 359’dan 253’e indirdi

Sri Lanka’da geçtiğimiz günlerde ülkedeki çeşitli otel ve kiliselere düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı, yanlış hesaplamalar gerekçe gösterilerek 359’dan 253’e indirildi.

TRT'ye göre, Sağlık Bakanlığı İletişim Departmanı Genel Sekreteri Prasanna Adikari, yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle, Pazar günü yapılan terörist saldırıda meydana gelen ölüm sayısını, daha önce bildirildiği gibi 359 değil, 253 olarak revize ediyoruz.” dedi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Anil Jayasinghe, patlamalarda tanınmaz halde çok sayıda ceset parçasının bulunduğunu; bunun da ölü sayısının tespitini güçleştirdiğini açıkladı.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.