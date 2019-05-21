İslam’daki Tevhid konusuna ilgi duyarak Müslüman oldum

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin sunucusu Merziye Haşimi, başkent Tahran’da düzenlenen 27. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Fuarı’nda dün Pazartesi günü bir konuşma yaptı.

Müslüman olma serüvenini anlatan Merziye Haşimi, “Dindar bir Hristiyan ailede büyüdüm. Her zaman Rabb’in var olduğuna inanırdım. Daha sonra üniversiteye başladım ve İran İslam Devrimi hakkında bazı bilgiler edindim. İşte bu bilgiler beni Müslüman olmaya sevk etti” dedi.

Haşimi, “Üniversitemizde hem İran devrimi karşıtları hem de taraftarları vardı. Onlarla buluşup bu konuyu tartışıyordum. 79 yaşındaki yaşlı bir insanın gençlerin büyük desteğini kazanarak bu devrimi gerçekleştirmesi dikkatimi çekiyordu” ifadelerini kullandı.

Press TV'nin sunucusu, “Ben Hristiyanlık’taki Tanrı'nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan üçlü doğası’nı (Teslis) doğru bulmuyordum. Tanrı’nın 3 kişi olduğunu kabul edemiyordum. Ama İslam dini bana mantıklı geldi. İslam’daki Tevhid meselesi, yani Allah’ın “bir” olduğunu doğru bulduğum için Müslüman olmaya karar verdim” açıklamasında bulundu.

Amerikan asıllı Merziye Haşimi, “Aslında İmam Humeyni benim İslam’a ilgi duymama neden oldu. Daha sonralar da İslam ve Hristiyanlığı karşılaştırarak İslam’ın kâmil bir din olduğunu ve Müslüman olmamak için hiçbir neden kalmadığını anladım” diye konuştu.

Kaynak: IQNA