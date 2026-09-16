İran Devrim Muhafızları Sözcüsünden ABD’nin Pilot Kurtarma Anlatısına Tepki

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü, ABD’nin İran topraklarında düşen savaş uçağının pilotunun kurtarılmasına ilişkin anlatısına tepki göstererek, Washington’ın yaşadığı başarısızlıkları örtbas etmek amacıyla Hollywood tarzı hikâyeler ürettiğini ve görüntüleri kurgulayarak kamuoyuna sunduğunu söyledi.

DMO Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Mohabbi, Al-Alam televizyonuna verdiği röportajda, ABD’nin İran’da düşen uçağın pilotunun kurtarılmasına ilişkin yayınladığı görüntü ve anlatımlara değindi. Mohabbi, “ABD Hollywood tarzı anlatılara alışkın. Savaşın başından bu yana defalarca kendi zaferini ve İran’ın yenilgisini gösteren hikâyeler ortaya attı” dedi.