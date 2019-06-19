Mısır'dan Erdoğan'ın "Mursi'nin şüpheli ölümü"ne ilişkin yorumuna tepki

Al Nashra sitesinde yer alan haber göre, Mısır Temsilciler Meclisi Sözcüsü Salah Hasballah, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin yorumuna tepki göstererek, “Bu sözler Mısır’ın iç işlerine karışmak demektir." dedi.

Hasballah ayrıca, "Erdoğan 25 Ocak Devrimi’nden bu yana Mısır’ın ve bu ülke halkının ilk düşmanı haline geldi." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının şüpheli olduğunu belirterek, "Bunun normal bir ölüm olduğuna dair inancım yok." demişti.

Erdoğan, Mursi’nin ölümünden Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'yi sorumlu tutmuştu.