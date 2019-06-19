İranlı yetkiliden 'Muhammed Mursi'nin şüpheli ölümü' açıklaması

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümüne dair açıklamalarda bulundu.

Emir Abdullahiyan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Muhammed Mursi cumhurbaşkanlığı döneminde bazı hatalar yaptı; fakat ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) tarih ve medeniyet sahibi Mısır halkına karşı yaptıkları eylemler ve Mursi’nin şüpheli ölümü esef verici ve dikkat edilmesi gereken bir konu! Muhammed Mursi ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybettiğini duyurmuştu.