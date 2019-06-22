Filistinliler Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde Mursi'yi unutmadı

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenledikleri işgal karşıtı eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail karşıtı slogan attı.

Muhammed Mursi'yi Filistinliler de unutmadı

Gösterilerde, 17 Haziran'da mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafları da taşındı.

"Mursi, gelecek nesiller senin Filistin'i savunduğunu hatırlayacak" ve "Gazze, yanında duranı unutmayacak" yazılı pankartlar taşıyan Filistinliler ayrıca İsrail-Gazze sınırındaki çitlere Mursi'nin fotoğrafını astı.

Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Refah kentinde ise Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Batı Şeria'nın Neliyn beldesinde de Ayrım Duvarı karşıtı protesto için bir araya gelen eylemciler, Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kaynak: AA